Р. Ротенберг — о следующей игре: подготовка СКА всем покажет. Мы не допустим ошибок!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от ЦСКА (0:4) рассказал об игре своей команды в следующем матче серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина.

«Наверное, ошибкой было выпустить тех игроков, которых мы выпустили. Должны выходить игроки, которые достойны играть, хотят выиграть и хотят биться. И здесь игра шла до одной ошибки, как и всегда. Соперник ждёт нашей ошибки, и мы её допустили. Сейчас мы перегруппируемся, не допустим ошибок и будем играть в нашу игру. У нас есть резервы, есть свежесть. Наша подготовка – она покажет всем, что мы можем быть быстрее и сильнее, несмотря ни на что.

Четыре гола почти за 220 минут игры с ЦСКА? Соперник здорово играет в обороне. Сильная команда. ЦСКА — мастера. Там опытные ребята. Нам нужно играть быстрее, принимать решения быстрее, нацеленность на ворота, нужно бросать больше. Мы это показали в Питере – и в первой, и во второй игре. Нужно играть в свою игру.

Почему не играет Волков? Сейчас посмотрим. Вы хорошие варианты предлагаете», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.