Лидер ЦСКА оценил уверенную победу в третьем матче серии плей-офф со СКА

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвёл итог матча со СКА (4:0) в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина.

«Первый период у нас не получился, но Адам (Рейдеборн. – Прим. «Чемпионата») оставил нас в игре. А вот второй период в этой серии наконец‑то удался. Мы здорово реализовали большинство и довели игру до победы.

Я бы не сказал, что у СКА ничего не получается. Соперники много моментов создают, но нам Адам в воротах помогает. Мы все стараемся играть самоотверженно. Надеюсь, так и дальше будет», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 8 апреля в Москве.