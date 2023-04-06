Лидер ЦСКА оценил уверенную победу в третьем матче серии плей-офф со СКА
Поделиться
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвёл итог матча со СКА (4:0) в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина.
«Первый период у нас не получился, но Адам (Рейдеборн. – Прим. «Чемпионата») оставил нас в игре. А вот второй период в этой серии наконец‑то удался. Мы здорово реализовали большинство и довели игру до победы.
Я бы не сказал, что у СКА ничего не получается. Соперники много моментов создают, но нам Адам в воротах помогает. Мы все стараемся играть самоотверженно. Надеюсь, так и дальше будет», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 8 апреля в Москве.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 апреля 2023
-
23:41
-
23:30
-
23:16
-
23:09
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:48
-
22:30
-
22:05
-
21:51
-
21:37
-
21:30
-
21:21
-
21:11
-
21:00
-
20:36
-
20:29
-
20:19
-
20:03
-
19:54
-
19:43
-
19:19
-
19:07
-
18:54
-
18:36
-
18:14
-
17:49
-
17:39
-
17:30
-
17:17
Партнерский контент