Фёдоров отреагировал на три подряд удаления Плотникова, в том числе за симуляцию

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над СКА (4:0) рассказал про три подряд удаления Сергея Плотникова.

«Плотников трижды подряд удалился, в том числе за симуляцию? Опять приходится комментировать наш судейский корпус. Я скажу не о судейском корпусе, там тоже люди работают и стараются. Хоккей – очень быстрая игра, поверьте мне. Если мы вместе выйдем на лёд – даже у меня голова закружится.

Лучше сказать про игрока, который эмоционально подходит к игре. Сергей делает всё возможное, чтобы преимущество было у его команды. В данном случае это решение арбитра. У нас нет таких ребят, которые думают о каких-то падениях или об игре, которую болельщики поставят под сомнение. Мы всегда ориентировались на мужественный, взрослый и честный хоккей», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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