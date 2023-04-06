Фёдоров отреагировал на три подряд удаления Плотникова, в том числе за симуляцию

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над СКА (4:0) рассказал про три подряд удаления Сергея Плотникова.
«Плотников трижды подряд удалился, в том числе за симуляцию? Опять приходится комментировать наш судейский корпус. Я скажу не о судейском корпусе, там тоже люди работают и стараются. Хоккей – очень быстрая игра, поверьте мне. Если мы вместе выйдем на лёд – даже у меня голова закружится.
Лучше сказать про игрока, который эмоционально подходит к игре. Сергей делает всё возможное, чтобы преимущество было у его команды. В данном случае это решение арбитра. У нас нет таких ребят, которые думают о каких-то падениях или об игре, которую болельщики поставят под сомнение. Мы всегда ориентировались на мужественный, взрослый и честный хоккей», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
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