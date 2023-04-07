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Авангард — Ак Барс. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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Расписание матчей плей-офф КХЛ 7 апреля

Расписание матчей плей-офф КХЛ 7 апреля
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Сегодня, 7 апреля, пройдёт четвёртый матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

«Авангард» в Омске примет казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 16:30 мск. В первом матче казанцы уверенно лидировали по ходу встречи — 2:0, однако «ястребам» удалось сравнять счёт за три секунды до конца третьего периода. В овертайме лучше оказались хозяева — 3:2. Во второй встрече «ястребы» взяли реванш, ведя в матче 3:0, однако позволив казанцам забить дважды. В третьей игре омичи уверенно вели в счёте 2:0 до 55-й минуты встречи, однако «барсы» сумели сравнять счёт и вырвали победу в овертайме. Таким образом, счёт в серии — 2-1 в пользу «Ак Барса».

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
07 апреля 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следующие матчи в серии состоятся 9 и, в случае необходимости — 11, 13 апреля 2023 года.

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