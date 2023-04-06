Нападающий СКА Глотов назвал ключевой момент в поражении от ЦСКА

Нападающий СКА Василий Глотов подвёл итог матча с ЦСКА (0:4) и назвал ключевой момент встречи.

«Первый период был хороший, создали хорошее давление заставили защитников ошибаться. Ключевой момент в игре — второй период. Достаточно плохо провели его. Но никакой паники нет. Серия тем интереснее становится. У нас никто не сдастся. Надо прибавить в постоянстве. Нужно перенести игру из первого периода на все 60 минут. Реализацию нужно улучшать. Есть время проанализировать игру. Плюс тренеры подскажут. На мой взгляд и на взгляд команды, не ЦСКА выиграл, а мы проиграли», — приводит слова Глотова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 8 апреля в Москве.