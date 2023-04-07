Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Крис Летанг, Рикард Ракелль, Джейсон Цукер и Джефф Картер. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.
За «Миннесоту» забил Маркус Юханссон.
Таким образом, «Питтсбург» одержал вторую победу за последние три матча. «Миннесота», в свою очередь, потерпела третье поражение подряд.
В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Детройт Ред Уингг», а «Миннесота» сыграет с «Сент-Луис Блюз». Матчи пройдут 9 и 8 апреля соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Летанг (Дюмулен, Гюнцель) – 15:02 (5x5) 2:0 Ракелль (Летанг, Гюнцель) – 30:53 (5x4) 3:0 Цукер (Малкин, Ракелль) – 42:58 (5x5) 3:1 Юханссон (Цуккарелло, Болди) – 47:39 (5x3) 4:1 Картер (О'Коннор, Дюмулен) – 53:08 (5x5)
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