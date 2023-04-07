Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Крис Летанг, Рикард Ракелль, Джейсон Цукер и Джефф Картер. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

За «Миннесоту» забил Маркус Юханссон.

Таким образом, «Питтсбург» одержал вторую победу за последние три матча. «Миннесота», в свою очередь, потерпела третье поражение подряд.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Детройт Ред Уингг», а «Миннесота» сыграет с «Сент-Луис Блюз». Матчи пройдут 9 и 8 апреля соответственно.