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«Нью-Джерси» разгромил «Коламбус» в НХЛ, забросив восемь шайб

«Нью-Джерси» разгромил «Коламбус» в НХЛ, забросив восемь шайб
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В Ньюарке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев льда со счётом 8:1 (1:0, 3:1, 4:0).

Счёт в матче был открыт в середине первого периода — отличился Джек Хьюз. На старте второго периода Томаш Татар удвоил преимущество хозяев льда, а всего через минуту Джек Хьюз оформил дубль. На 32-й минуте «Коламбусу» удалось сократить отставание в счёте усилиями Йооны Луото, однако ещё до конца второй двадцатиминутки Тимо Майер снова увеличил преимущество «Дэвилз».

В заключительном периоде в ворота «Коламбуса» влетело четыре юбезответные шайбы — отличились Эрик Хаула, Тимо Майер, оформивший дубль, Дэймон Сиверсон и Райан Грейвз.

Наибольшую результативность в составе «Дэвилз» продемонстрировал Джек Хьюз, добавивший к двум голам две голевые передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
8 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Хьюз – 11:35 (5x5)   2:0 Татар (Хишир, Грейвз) – 21:20 (5x5)   3:0 Хьюз (Майер, Хишир) – 22:20 (5x4)   3:1 Луото (Курали, Робинсон) – 31:33 (5x5)   4:1 Майер (Хьюз, Братт) – 36:16 (5x4)   5:1 Хаула (Марино, Боквист) – 42:07 (5x5)   6:1 Майер (Марино, Хьюз) – 44:40 (5x5)   7:1 Сиверсон (Хаула) – 46:36 (4x5)   8:1 Грейвз (Маклауд, Марино) – 49:27 (5x5)
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