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«Нью-Джерси» разгромил «Коламбус» в НХЛ, забросив восемь шайб

В Ньюарке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев льда со счётом 8:1 (1:0, 3:1, 4:0).

Счёт в матче был открыт в середине первого периода — отличился Джек Хьюз. На старте второго периода Томаш Татар удвоил преимущество хозяев льда, а всего через минуту Джек Хьюз оформил дубль. На 32-й минуте «Коламбусу» удалось сократить отставание в счёте усилиями Йооны Луото, однако ещё до конца второй двадцатиминутки Тимо Майер снова увеличил преимущество «Дэвилз».

В заключительном периоде в ворота «Коламбуса» влетело четыре юбезответные шайбы — отличились Эрик Хаула, Тимо Майер, оформивший дубль, Дэймон Сиверсон и Райан Грейвз.

Наибольшую результативность в составе «Дэвилз» продемонстрировал Джек Хьюз, добавивший к двум голам две голевые передачи.