«Нью-Джерси» разгромил «Коламбус» в НХЛ, забросив восемь шайб

В Ньюарке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев льда со счётом 8:1 (1:0, 3:1, 4:0).
Счёт в матче был открыт в середине первого периода — отличился Джек Хьюз. На старте второго периода Томаш Татар удвоил преимущество хозяев льда, а всего через минуту Джек Хьюз оформил дубль. На 32-й минуте «Коламбусу» удалось сократить отставание в счёте усилиями Йооны Луото, однако ещё до конца второй двадцатиминутки Тимо Майер снова увеличил преимущество «Дэвилз».
В заключительном периоде в ворота «Коламбуса» влетело четыре юбезответные шайбы — отличились Эрик Хаула, Тимо Майер, оформивший дубль, Дэймон Сиверсон и Райан Грейвз.
Наибольшую результативность в составе «Дэвилз» продемонстрировал Джек Хьюз, добавивший к двум голам две голевые передачи.
- 7 апреля 2023
-
04:49
-
04:49
-
04:44
-
04:39
-
02:57
- 6 апреля 2023
-
23:41
-
23:30
-
23:16
-
23:09
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:48
-
22:30
-
22:05
-
21:51
-
21:37
-
21:30
-
21:21
-
21:11
-
21:00
-
20:36
-
20:29
-
20:19
-
20:03
-
19:54
-
19:43
-
19:19
-
19:07
-
18:54
-
18:36