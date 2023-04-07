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«Вашингтон» пропустил шесть шайб в матче с «Монреалем», у Овечкина — передача

«Вашингтон» пропустил шесть шайб в матче с «Монреалем», у Овечкина — передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Ник Судзуки, Йоэль Армиа (трижды), Брендан Галлахер и Майк Хоффман. Российский нападающий Денис Гурьянов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Вашингтон» забивали Дилан Строум и Никлас Бекстрём. Российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей. Форвард Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-3». Защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Монреаль» прервал серию поражений из четырёх матчей. «Вашингтон», в свою очередь, потерпел пятое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Дженсен, Овечкин) – 05:30 (5x5)   1:1 Судзуки (Эдмундсон, Мэтисон) – 23:42 (4x5)   2:1 Армиа (Мэтисон, Эванс) – 27:52 (4x5)   3:1 Галлахер (Друен) – 29:23 (5x5)   4:1 Армиа (Мэтисон, Судзуки) – 31:15 (5x5)   4:2 Бекстрём (Строум, Карлсон) – 54:27 (5x4)   5:2 Армиа (Арве-Пинар) – 56:58 (en)   6:2 Хоффман (Эванс) – 59:42 (5x5)
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