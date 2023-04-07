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«Вашингтон» пропустил шесть шайб в матче с «Монреалем», у Овечкина — передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Ник Судзуки, Йоэль Армиа (трижды), Брендан Галлахер и Майк Хоффман. Российский нападающий Денис Гурьянов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Вашингтон» забивали Дилан Строум и Никлас Бекстрём. Российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей. Форвард Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-3». Защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Монреаль» прервал серию поражений из четырёх матчей. «Вашингтон», в свою очередь, потерпел пятое поражение кряду.