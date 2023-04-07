3 очка Баркова помогли «Флориде» одержать пятую победу подряд в НХЛ
Поделиться
В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 7:2 (2:0, 5:1, 0:1).
Счёт в матче был открыт на восьмой минуте усилиями Брэндона Монтура, выведшего «Флориду» вперёд. На 15-й минуте благодаря голу Александра Баркова «Пантерз» удвоили преимущество.
Во втором периоде матча было забито 6 голов. Он закончился со счётом 5:1 в пользу «Флориды».
На 57-й минуте матча нападающий «Оттавы» Ридли Грейг установил итог в этом матче — 7:2 в пользу «Пантерз».
«Флорида» одержала пятую победу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Монтур (Ткачук, Стаал) – 07:59 (5x5) 2:0 Барков (Ткачук, Монтур) – 14:03 (5x4) 3:0 Барков (Райнхарт, Форслинг) – 21:24 (4x5) 3:1 Жиру (Батерсон) – 24:25 (4x4) 4:1 Райнхарт (Монтур, Барков) – 27:48 (5x4) 5:1 Луостаринен (Экблад, Монтур) – 29:25 (5x4) 6:1 Казинс (Экблад, Гудас) – 35:38 (5x5) 7:1 Форслинг – 37:00 (5x5) 7:2 Грейг (Браун, Бреннстрём) – 56:19 (5x5)
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
06:00
-
05:37
-
05:24
-
05:21
-
05:15
-
04:49
-
04:49
-
04:44
-
04:39
-
02:57
- 6 апреля 2023
-
23:41
-
23:30
-
23:16
-
23:09
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:48
-
22:30
-
22:05
-
21:51
-
21:37
-
21:30
-
21:21
-
21:11
-
21:00
-
20:36
-
20:29
-
20:19
-
20:03
-
19:54
Партнерский контент