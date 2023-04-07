3 очка Баркова помогли «Флориде» одержать пятую победу подряд в НХЛ

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 7:2 (2:0, 5:1, 0:1).

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте усилиями Брэндона Монтура, выведшего «Флориду» вперёд. На 15-й минуте благодаря голу Александра Баркова «Пантерз» удвоили преимущество.

Во втором периоде матча было забито 6 голов. Он закончился со счётом 5:1 в пользу «Флориды».

На 57-й минуте матча нападающий «Оттавы» Ридли Грейг установил итог в этом матче — 7:2 в пользу «Пантерз».

«Флорида» одержала пятую победу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги подряд.