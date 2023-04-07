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3 очка Баркова помогли «Флориде» одержать пятую победу подряд в НХЛ

3 очка Баркова помогли «Флориде» одержать пятую победу подряд в НХЛ
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 7:2 (2:0, 5:1, 0:1).

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте усилиями Брэндона Монтура, выведшего «Флориду» вперёд. На 15-й минуте благодаря голу Александра Баркова «Пантерз» удвоили преимущество.

Во втором периоде матча было забито 6 голов. Он закончился со счётом 5:1 в пользу «Флориды».

На 57-й минуте матча нападающий «Оттавы» Ридли Грейг установил итог в этом матче — 7:2 в пользу «Пантерз».

«Флорида» одержала пятую победу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Монтур (Ткачук, Стаал) – 07:59 (5x5)   2:0 Барков (Ткачук, Монтур) – 14:03 (5x4)   3:0 Барков (Райнхарт, Форслинг) – 21:24 (4x5)   3:1 Жиру (Батерсон) – 24:25 (4x4)   4:1 Райнхарт (Монтур, Барков) – 27:48 (5x4)   5:1 Луостаринен (Экблад, Монтур) – 29:25 (5x4)   6:1 Казинс (Экблад, Гудас) – 35:38 (5x5)   7:1 Форслинг – 37:00 (5x5)   7:2 Грейг (Браун, Бреннстрём) – 56:19 (5x5)
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