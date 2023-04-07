Гол Никиты Кучерова не помог «Тампе» уйти от разгромного поражения в игре с «Айлендерс»
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг ю». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:1.
В первом отрезке игры голов забито не было. На 24-й минуте счёт открыл Адам Пелеч. А уже спустя шесть минут удвоил преимущество Брок Нельсон. Кайл Палмьери укрепил преимущество команды ещё через минуту. На 37-й минуте голом ответил российский нападающий Никита Кучеров. На 40-й минуте был точен Райан Пулок.
На 56-й минуте за хозяев отличился Симон Хольмстрём. А итоговый счёт на табло установил Бо Хорват за 19 секунд до сирены.
Российский голкипер Илья Сорокин совершил 30 сейвов.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2023, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Пелеч (Фэшинг, Пажо) – 23:46 (5x5) 2:0 Нельсон (Болдюк) – 29:54 (5x5) 3:0 Палмьери (Нельсон, Пулок) – 30:43 (5x5) 3:1 Кучеров (Пойнт) – 36:47 (5x5) 4:1 Пулок (Нельсон, Энгвалль) – 39:40 (5x5) 5:1 Хольмстрём (Хорват, Паризе) – 55:14 (5x5) 6:1 Хорват (Добсон) – 59:41 (4x4)
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