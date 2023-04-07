Гол Никиты Кучерова не помог «Тампе» уйти от разгромного поражения в игре с «Айлендерс»

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг ю». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:1.

В первом отрезке игры голов забито не было. На 24-й минуте счёт открыл Адам Пелеч. А уже спустя шесть минут удвоил преимущество Брок Нельсон. Кайл Палмьери укрепил преимущество команды ещё через минуту. На 37-й минуте голом ответил российский нападающий Никита Кучеров. На 40-й минуте был точен Райан Пулок.

На 56-й минуте за хозяев отличился Симон Хольмстрём. А итоговый счёт на табло установил Бо Хорват за 19 секунд до сирены.

Российский голкипер Илья Сорокин совершил 30 сейвов.