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Голы Кузьменко и Кравцова помогли «Ванкуверу» переиграть «Чикаго»

Голы Кузьменко и Кравцова помогли «Ванкуверу» переиграть «Чикаго»
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Матч закончился победой хозяев со счётом 3:0.

На 17-й минуте игры счёт открыл российский нападающий Андрей Кузьменко. Элиас Петтерссон и Акито Хиросе ассистировали ему. На 24-й минуте российский форвард Виталий Кравцов удвоил преимущество гостей. Ему отдали передачи Конор Гарланд и Акито Хиросе. Третий гол команды за 25 секунд до сирены забил Джей Ти Миллер. В этот раз свои имена в протокол записали Брок Бёзер и Тайлер Майерс.

Напомним, 27-летний форвард Кузьменко стал шестым российским игроком, набравшим 70 очков в этом сезоне Национальной хоккейной лиги.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2023, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Кузьменко (Петтерссон, Хиросе) – 16:16 (5x5)   2:0 Кравцов (Гарланд, Хиросе) – 23:53 (5x4)   3:0 Миллер (Бёзер, Майерс) – 59:35 (en)
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