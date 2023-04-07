Голы Кузьменко и Кравцова помогли «Ванкуверу» переиграть «Чикаго»
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Матч закончился победой хозяев со счётом 3:0.
На 17-й минуте игры счёт открыл российский нападающий Андрей Кузьменко. Элиас Петтерссон и Акито Хиросе ассистировали ему. На 24-й минуте российский форвард Виталий Кравцов удвоил преимущество гостей. Ему отдали передачи Конор Гарланд и Акито Хиросе. Третий гол команды за 25 секунд до сирены забил Джей Ти Миллер. В этот раз свои имена в протокол записали Брок Бёзер и Тайлер Майерс.
Напомним, 27-летний форвард Кузьменко стал шестым российским игроком, набравшим 70 очков в этом сезоне Национальной хоккейной лиги.
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