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Купер — о 12 пропущенных голах в двух играх: «Тампа» оконфузилась два раза подряд

Купер — о 12 пропущенных голах в двух играх: «Тампа» оконфузилась два раза подряд
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал второе подряд поражение своей команды в регулярном чемпионате НХЛ, на сей раз — от «Нью-Йорк Айлендерс» (1:6).

Напомним, днём ранее «молнии» уступили со счётом 3:6 «Нью-Йорк Рейнджерс».

«В обеих играх мы начинали очень неуверенно. И вы можете сидеть здесь и говорить, что после первого периода счёт был 0:0. Но второй период был прямым следствием того, что было в первом. Тяжело, когда парни выходят на лёд, но не готовы или не хотят играть правильно, и вот результат.

Это НХЛ. Поэтому, если ты в этой лиге, ты должен делать правильные вещи и играть правильно. И, если ты этого не делаешь, ты рискуешь оконфузиться. И нас оконфузили вторую игру подряд», — приводит слова Купера Tampa Bay Times.

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