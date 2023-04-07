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Мартемьянов: внутри теплилась задача дотащить «Авангард» до седьмой игры

Мартемьянов: внутри теплилась задача дотащить «Авангард» до седьмой игры
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился мыслями о причинах поражения своей команды в первом раунде Кубка Гагарина от омского «Авангарда» (1-4).

«Матчи я не пересматривал, они, в принципе, в голове остались, и готов подтвердить то, что я сказал на заключительной пресс-конференции, — наделали кучу невынужденных ошибок и ненужные абсолютно удаления нас сгубили. Результатами, естественно, недоволен, хотелось бы большего. Я не говорю, что мы должны были проходить «Авангард», но серьёзную борьбу им составить в плане побед должны были. Всё-таки рассчитывали, что где-то зацепимся, может быть, ещё одну-две игры возьмём, а там было бы видно.

Понравилось, что команда шла вперёд, сражалась до конца. Проявляла характер, самоотдача была очень хорошая. В принципе, мы в атаке много времени провели. Но сейчас очень много голов забивается с пятака, нас туда не пустили. Не скажу, что мы не лезли, – мы лезли, но не пустили. И хорошая игра вратаря соперника. Это однозначно.

Задача была, теплилась внутри – дотащить до седьмой игры. Всё-таки «Авангард» — команда мастеровитая, и они это доказали и в следующем раунде, что у них есть полумомент – они забивают гол. Очень чёткая игра в обороне, этого не отнимешь. Я считаю, что по организации игры они сейчас посильнее всех выглядят», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Василевич.

Читайте полное интервью с Андреем Мартемьяновым в 11:00 на «Чемпионате».

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