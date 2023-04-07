Мартемьянов возглавит «Амур», Епанчинцев возвращается в ВХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером хабаровского «Амура» станет Андрей Мартемьянов, в этом сезоне возглавлявший новосибирскую «Сибирь».

Зарплата 60-летнего Мартемьянова в дальневосточном клубе составит 15 млн рублей за сезон + 10 млн рублей в качестве бонусной части.

Также хабаровчане предметно интересовались Петерисом Скудрой, но в итоге остановили выбор на Мартемьянове.

Отметим, что Мартемьянов уже возглавлял клуб из Хабаровска с 2016 по 2018 год.

Предыдущий наставник «Амура» 47-летний Вадим Епанчинцев возвращается в ВХЛ в «Югру», где сменит Эдуарда Занковца. В 2021 году команда из Ханты-Мансийска под руководством Епанчинцева выиграла Кубок Петрова.

В текущем сезоне «Амур», руководимый Вадимом Епанчинцевым, занял 10-е место в Восточной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.

«Югра» в сезоне-2022/2023 выиграла регулярный чемпионат ВХЛ, однако в первом раунде плей-офф неожиданно уступила в серии клубу «Горняк-УГМК» (2-4).