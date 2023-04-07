Сегодня, 7 апреля, на «Джи-Драйв-Арене» в Омске пройдёт четвёртый матч финала Восточной конференции Кубка Гагарина между местным «Авангардом» и казанским «Ак Барсом».
На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. Предыдущий матч между этими командами получился сверхдраматичным. «Авангард» вёл 2:0 за пять с половиной минут до конца третьего периода, однако казанцы нашли в себе силы сравнять счёт и вырвать победу в овертайме благодаря голу Вадима Шипачёва.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: сможет ли «Авангард» сравнять счёт в серии с «Ак Барсом» в четвёртом матче?
Игра начнётся в 16:30 мск.
В сезонной серии между командами четыре победы одержали хоккеисты «Ак Барса», две победы на счету «Авангарда». Команды в третий раз подряд встречаются между собой в плей-офф. Всего в КХЛ эти команды встречались между собой шесть раз на разных стадиях Кубка Гагарина. Последние три серии остались за омичами. Всего в этом противостоянии в плей-офф КХЛ счёт равный — 3-3.
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