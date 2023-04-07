Московское «Динамо» объявило о продлении контрактов с тренерским штабом Алексея Кудашова
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин сообщил о том, что клуб продлил контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым и его штабом.
«Только что закончился совет директоров, на котором было принято решение о продлении контрактов с тренерским штабом и продолжении моей работы в клубе. Слава богу, что все юридические формальности закончились и мы продолжаем работу», — сказал Сопин в программе «На связи» в эфире КХЛ ТВ.
Новое соглашение с тренерским штабом Кудашова заключено на один сезон.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» под руководством Кудашова уступило в первом раунде плей-офф Западной конференции нижегородскому «Торпедо» (2-4).
Алексей Кудашов возглавил бело-голубых в 2021 году.
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