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Московское «Динамо» назвало фамилию тренера, который дополнил штаб Кудашова

Московское «Динамо» назвало фамилию тренера, который дополнил штаб Кудашова
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин назвал фамилию специалиста, который войдёт в тренерский штаб Алексея Кудашова.

«Было принято решение усилить наш тренерский штаб новым тренером по физической подготовке. Все специалисты остались – это и Скопинцев, и Савченков, и Козлов, и Власов, и Альквист. Все остались и работают. Но в ближайшее время мы объявим о том, что теперь у нас будет два тренера по ОФП. Это не секрет. Российский специалист Александр Ахлаткин, который много работал с профессиональными хоккеистами КХЛ и НХЛ и готовил их к сезону», — сказал Сопин в программе «На связи» в эфире КХЛ ТВ.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» под руководством Кудашова уступило в первом раунде плей-офф Западной конференции нижегородскому «Торпедо» (2-4).

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