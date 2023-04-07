Московское «Динамо» назвало фамилию тренера, который дополнил штаб Кудашова

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин назвал фамилию специалиста, который войдёт в тренерский штаб Алексея Кудашова.
«Было принято решение усилить наш тренерский штаб новым тренером по физической подготовке. Все специалисты остались – это и Скопинцев, и Савченков, и Козлов, и Власов, и Альквист. Все остались и работают. Но в ближайшее время мы объявим о том, что теперь у нас будет два тренера по ОФП. Это не секрет. Российский специалист Александр Ахлаткин, который много работал с профессиональными хоккеистами КХЛ и НХЛ и готовил их к сезону», — сказал Сопин в программе «На связи» в эфире КХЛ ТВ.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» под руководством Кудашова уступило в первом раунде плей-офф Западной конференции нижегородскому «Торпедо» (2-4).
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