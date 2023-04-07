В московском «Динамо» прокомментировали продление контракта с Алексеем Кудашовым

Председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал решение продлить контракты с тренерским штабом Алексея Кудашова.

«В плановом режиме клуб продолжает работу над ошибками и подготовку к новому сезону. Сегодня мы подписали новое соглашение с Алексеем Кудашовым и его тренерским штабом. Прошлый сезон дал нам пищу для размышлений. Уверен, что, действуя единой командой и двигаясь в выбранном направлении, мы достигнем нужных целей. Впереди нас ждёт много непростой, но важной и интересной работы», — приводит слова Воронина пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» под руководством Кудашова уступило в первом раунде плей-офф Западной конференции нижегородскому «Торпедо» (2-4).