В московском «Динамо» прокомментировали продление контракта с Алексеем Кудашовым

Председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал решение продлить контракты с тренерским штабом Алексея Кудашова.
«В плановом режиме клуб продолжает работу над ошибками и подготовку к новому сезону. Сегодня мы подписали новое соглашение с Алексеем Кудашовым и его тренерским штабом. Прошлый сезон дал нам пищу для размышлений. Уверен, что, действуя единой командой и двигаясь в выбранном направлении, мы достигнем нужных целей. Впереди нас ждёт много непростой, но важной и интересной работы», — приводит слова Воронина пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» под руководством Кудашова уступило в первом раунде плей-офф Западной конференции нижегородскому «Торпедо» (2-4).
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