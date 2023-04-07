Мартемьянов — о доверии к молодым игрокам: я тоже работать хочу

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов объяснил, почему не всегда доверяет место в составе молодым игрокам.

«Про меня говорят, что я не про молодёжь? Я люблю, чтобы молодёжь росла. Мне нравится, когда они начинают крепнуть. Но для этого нужно время, а требуется результат тоже. Когда игроки играют вверх-вниз, вверх-вниз – ты не можешь предугадать: сегодня он сыграет здорово или плохо, а ты его ставишь в состав, ты рискуешь. Но терпеливо: сколько дали игрового времени, столько и сыграли. Парни в прошлом году начали потихоньку крепнуть. Что я называю опытом – они в прошлом году уже прошли это. И плей-офф тоже без иностранцев играли. Это плоды: невозможно посадить сегодня саженец, а завтра собирать плоды. Надо ждать и терпеть. А будут ли терпеть болельщики – я не знаю, будет ли терпеть руководство – я тоже не знаю. Есть результат – ты работаешь, нет результата – ты свободен. Я тоже работать хочу (смеётся).

И это надо делать постепенно, нельзя ломать парня морально. Какой был Димка Овчинников в прошлом году и какой в этом – совершенно разные люди. Он поменялся за сезон. Он более профессиональный стал, более нацеленный. Я сам через это проходил, я сам себя менял. Если молодые не на правильном пути, их надо направлять», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Василевич.

Читайте полное интервью с Андреем Мартемьяновым на «Чемпионате»: