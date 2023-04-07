О’Делл не принял предложения московского «Динамо» и выйдет на рынок свободных агентов

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал ситуацию в переговорах с канадским нападающим Эриком О’Деллом, чей контракт со столичным клубом истекает 30 апреля 2023 года.

«После завершения сезона для московского «Динамо» мы сделали Эрику предложение на улучшенных финансовых условиях относительно действующего контракта. Он взял время на подумать, после чего сообщил клубу о том, что хочет выйти на рынок свободных агентов и посмотреть, какие могут быть предложения со стороны других клубов.

Закрыта ли с ним история или мы оставляем возможность его вернуть, если его не устроят поступившие предложения? В переговорах с Эриком у нас наступила глубокая пауза. Сейчас мы, также как и он, изучаем рынок и ищем подходящие для нас варианты», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.