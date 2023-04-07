«Не пропадём». Кожевников — о том, если однажды в КХЛ не останется легионеров

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сказал, что не видит проблем в том, если однажды в КХЛ останутся игроки только с российским паспортом, а также призвал к созданию собственных турниров.

«Если все и разъедутся, то ничего страшного. Да, тяжело. Мы раньше варились в своём котле и сейчас не пропадём.

Будем своё придумывать, можно больше задействовать своих воспитанников, молодые мальчишки готовы расти. На таких свинских условиях от товарища Баха далеко не уедешь, хотя какой он нам товарищ.

Мы нигде не играем, а теперь и другие свои сборные не могут представлять. Я уже много раз говорил, пора свои турниры придумывать», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

Напомним, со следующего сезона клубы Континентальной хоккейной лиги смогут вносить в заявки команд не более трёх легионеров.