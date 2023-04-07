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Авангард — Ак Барс. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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«Авангард» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 16:30

«Авангард» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 16:30
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Сегодня, 7 апреля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» «Авангард» сыграет с «Ак Барсом» в четвёртом матче серии финала Восточной конференции плей-офф КХЛ.

Матч начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
07 апреля 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. Предыдущий матч между этими командами получился сверхдраматичным. Подопечные Михаила Кравца вели 2:0 за пять с половиной минут до конца третьего периода, однако казанцы нашли в себе силы сравнять счёт и вырвать победу в овертайме благодаря шайбе Вадима Шипачёва.

В сезонной серии между командами четыре победы одержали хоккеисты «Ак Барса», две победы на счету «Авангарда». Команды в третий раз подряд встречаются между собой в плей-офф. Всего в КХЛ эти команды играли между собой шесть раз на разных стадиях Кубка Гагарина. Последние три серии остались за омичами. Всего в этом противостоянии в плей-офф КХЛ счёт равный — 3-3.

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