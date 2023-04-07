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«Это явный фол». Артюхин — о контакте Гуськова с Николаевым в 3-м матче серии ЦСКА — СКА

«Это явный фол». Артюхин — о контакте Гуськова с Николаевым в 3-м матче серии ЦСКА — СКА
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Бывший игрок КХЛ, выступавший в СКА и ЦСКА, эксперт телеканала КХЛ ТВ Евгений Артюхин прокомментировал спорный эпизод в середине третьего матча серии между армейскими командами Москвы и Санкт-Петербурга, в котором арбитры не увидели фол даже после видеопросмотра.

«Эпизод с участием нападающего Гуськова и вратаря Николаева, на мой взгляд, является ключевым моментом в матче финала Запада, который прошёл вчера в Москве. Я несколько раз пересмотрел повтор и, честно говоря, так и не понял, почему арбитры оставили этот момент без внимания. Да, они смотрели видео, но и там ничего не обнаружили. Это удивляет, ведь сейчас, когда на кону выход в финал, к судейству пристальное внимание. И если раньше был один главный судья, сейчас их двое, есть ещё и те, кто «смотрит сверху». На повторе видно, как у хоккеиста прогибается клюшка, он явно упирается не в лёд, а в пах, живот либо в трусы, куда-то в тело. В лёд так упереться просто невозможно, он упёрся явно во вратаря. Это удаление и, может быть, даже не двухминутное. Если обратить внимание, то шайба там вообще в другой стороне была. Получается, что он блокировал вратаря и делал тычок в него, шайба под Николаевым не была, она выкатилась с другой стороны», — сказал Артюхин «Чемпионату».

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