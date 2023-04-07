Семь игроков молодёжки «Салавата» сдали положительные допинг-пробы во время плей-офф МХЛ

Семь хоккеистов «Толпара» получили положительные допинг-пробы во время плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, сообщает «Спорт-экспресс».
Отмечается, что всего допинг-тесты сдавали семь игроков. Предположительно, в пробах обнаружили мельдоний.
Напомним, «Толпар» в минувшей регулярке финишировал на шестой позиции в Восточной конференции с названием «Золотой». Уфимцы записали на свой счёт 60 баллов в 50 встречах. Команда попала в плей-ин, где в трёх матчах выбила пермский «Молот» (2-1). В первом раунде плей-офф «Толпар» встречался со «Стальными Лисами» и смог выиграть серию в четырёх встречах — 3-1. В четвертьфинальной стадии уфимцы попали на «Омских Ястребов», которым проиграли в четырёх матчах — 1-3.
Отметим, что «Толпар» является фарм-клубом «Салавата Юлаева».
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