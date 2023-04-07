Фомичёв: даже если не карать Гуськова за удар Николаева строго, это всё равно фол

Экс-вратарь, выступавший в Суперлиге и КХЛ, комментатор КХЛ-ТВ Александр Фомичёв высказал своё мнение о спорном моменте в третьем матче финала Западной конференции Кубка Гагарина ЦСКА — СКА (4:0, 2-1).

«Момент весьма спорный, как любят нынче говорить — «пограничный». С одной стороны, игровая ситуация, с другой — нужно контролировать свою клюшку. Как вратарь могу сказать, что подобные ситуации порой могут сильно вывести из равновесия, помимо того, что можно получить очень тяжёлую травму. Нужно отдать должное Николаеву, что он после этого эпизода продолжал играть, и я могу сказать, что он провёл матч на высоком уровне.

Когда полевые игроки не забивают ни одной шайбы в основное время, команда выиграть никак не может. На Николаева выпала огромная нагрузка, для него, по сути, это первый такой серьёзный полноценный плей-офф. Если вернуться к тому эпизоду, я специально пересмотрел правила: если действие Гуськова трактовать как колющий удар, то это «2+2» или большой штраф («5+20»). Но даже если не карать за это строго, то фол вполне можно было оценить как удар клюшкой и выписать две минуты. Много было моментов в других матчах, когда игроки «гладили» клюшкой кипера и получали две минуты. Чем этот момент хуже?» — сказал Фомичёв «Чемпионату».