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«Сокол» на последней минуте вырвал победу у «Рубина» и вышел в финал ВХЛ

«Сокол» на последней минуте вырвал победу у «Рубина» и вышел в финал ВХЛ
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В Красноярске на стадионе «Платинум Арена» закончился пятый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Сокол» принимал тюменский «Рубин». Победу со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) одержали хозяева. Таким образом, счёт в серии — 4-1 в пользу красноярцев.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 5-й матч
07 апреля 2023, пятница. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
3 : 2
Рубин
Тюмень
1:0 Гиздатуллин (Цыбин, Минаев) – 00:59 (5x5)   1:1 Брютов – 17:10 (5x5)   2:1 Тарасов (Потехин, Минеев) – 23:07 (5x5)   2:2 Дробин (Лютов, Сёмин) – 43:18 (5x5)   3:2 Потехин (Князев) – 59:40 (5x5)

На первой минуте Артур Гиздатуллин вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте Никита Брютов сравнял счёт. На 24-й минуте Александр Тарасов забросил вторую шайбу в ворота «Рубина». На 44-й минуте Алексей Дробин восстановил равенство в счёте — 2:2. За 20 секунд до конца третьего периода Богдан Потехин с передачи Алексея Князева забил гол и помог «Соколу» выиграть.

Таким образом, красноярская команда вышла в финал ВХЛ.

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