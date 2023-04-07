«Авангард» потерпел первое поражение в основное время в нынешнем плей-офф КХЛ

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Таким образом, «Авангард» потерпел первое поражение в основное время в нынешнем плей-офф. Ранее омичи уступали лишь трижды — и каждый раз в овертаймах. В стартовом матче серии первого раунда плей-офф с «Сибирью» «Авангард» проиграл со счётом 1:2, пропустив на 69-й минуте. В первой встрече финала Востока с «Ак Барсом» казанцы переиграли подопечных Михаила Кравеца за пределами основного времени. В третьем матче серии «Авангард» вновь проиграл — и снова в овертайме (2:3).