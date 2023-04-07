«Не поссорите вы меня с командой». Тренер «Авангарда» рассказал, почему сорвал голос

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после поражения в четвёртом матче финала Востока с «Ак Барсом» (0:1, 1-3) рассказал, почему сорвал голос.

«Сорвал голос из-за жёсткого разговора с командой? А при чём здесь команда — я только что с площадки. С командой о чём жёстко разговаривать? Жёсткий разговор был с судьями, когда мне не дали поменять состав после первого гола, который нам не засчитали. Не поссорите вы меня с командой — у меня всё хорошо с ней», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Счёт в серии — 3-1 в пользу казанцев.