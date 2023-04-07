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Билялетдинов — об игре звена Радулова: у нас есть свои рабочие дела

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы в четвёртом матче финала Востока с «Авангардом» (1:0, 3-1) поделился мнением об игре звена Александра Радулова.

«Игра первого звена? Все хотят забить, но не всегда всё получается. Каждое звено хочет забить. Никто не собирается отсиживаться. Есть ситуация — она реализовывается или нет.

Какие корректировки внесли после трёх матчей? У нас есть свои рабочие дела. Но ничего такого специального», – передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).