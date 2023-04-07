Канадский форвард «Авангарда» Найт — о своём удалении: не хочу сказать чего-то лишнего

Канадский форвард «Авангарда» Корбан Найт поделился мыслями после поражения в четвёртом матче финала Востока с «Ак Барсом» (0:1, 1-3).
«Обычный матч с «Ак Барсом». Они всегда даются очень сложно и не богаты на голы. Боевые 60 минут получились.
«Авангард» оба матча дома проиграл сам себе? Во многом это так, если говорить о первом матче – конечно, обидно отпускать преимущество в две шайбы за несколько минут до конца основного времени. Сегодня не сумели реализовать «5х3», хотя у нас лучшее большинство в лиге, и мы этим очень гордимся. Конечно, такими моментами нужно пользоваться. К сожалению, нам этого не удалось.
Радулов? Это хороший игрок, у него отличная карьера. Нельзя сказать, что мы вокруг него строим план на игру. Конечно, мы стараемся действовать жёстко против таких игроков.
Моё удаление? Не хочу сказать чего-то лишнего, но удаление за несколько минут до конца – это очень обидно.
«Авангард» ни разу не выигрывал серию с 1-3? Хочется сотворить историю. У нас есть для этого отличная возможность. Мы выложимся на все сто в Казани. Это будет очень сложный матч, но мы отдадим всё, что есть», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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