«Я специально во вратаря шёл. Чтобы он дрогнул». Воронков — об отменённом голе «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков прокомментировал победу в четвёртом матче финала Востока с «Авангардом» (1:0, 3-1).

«Хорошая игра, Билялов постоянно нас в игре держит, в меньшинстве хорошо сыграли. Будем дальше работать. Нет, не сломил отменённый гол. 50 на 50 по уверенности было, засчитают или нет. Я специально во вратаря шёл, не видел даже шайбу, просто заметил, что он выкатился. Чтобы он дрогнул где-то. А второй чистый гол был, я там вратаря не трогал», – передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).