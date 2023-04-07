Воронков: «Ак Барс» не отпустит серию с «Авангардом» с 3-1
Поделиться
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков прокомментировал победу в четвёртом матче финала Востока с «Авангардом» (1:0, 3-1).
«Поздно случилось первое удаление? Это плей-офф, все понимают цену удалений. Много ключевых моментов при игре в меньшинстве. Два полёта на Дальний Восток? Это давно уже было. Восстановились, отдохнули с тех пор.
Без разницы, где играть — дома или в гостях. Мы не отпустим серию с 3-1», – передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
20:13
-
20:08
-
20:06
-
20:03
-
19:57
-
19:55
-
19:53
-
19:39
-
19:33
-
19:26
-
19:21
-
19:19
-
19:10
-
19:00
-
18:52
-
18:43
-
18:34
-
18:12
-
17:39
-
17:31
-
17:18
-
17:04
-
16:40
-
16:27
-
16:07
-
15:58
-
15:46
-
15:34
-
15:09
-
14:47
-
14:36
-
14:04
-
13:54
-
13:40
-
13:24
Партнерский контент