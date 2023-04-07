Воронков: «Ак Барс» не отпустит серию с «Авангардом» с 3-1

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков прокомментировал победу в четвёртом матче финала Востока с «Авангардом» (1:0, 3-1).

«Поздно случилось первое удаление? Это плей-офф, все понимают цену удалений. Много ключевых моментов при игре в меньшинстве. Два полёта на Дальний Восток? Это давно уже было. Восстановились, отдохнули с тех пор.

Без разницы, где играть — дома или в гостях. Мы не отпустим серию с 3-1», – передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).