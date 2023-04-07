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Журналист TSN — о голе «Виннипегу»: это кошмар. Задоров — самый большой идиот на свете

Журналист TSN — о голе «Виннипегу»: это кошмар. Задоров — самый большой идиот на свете
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Журналист TSN Джесси Поллок на своей странице в «Твиттере» эмоционально отреагировал на гол российского защитника Никиты Задорова в ворота «Виннипег Джетс» (3:1).

«Это на самом деле кошмар. Задоров — самый большой идиот на свете», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в ночь с 5 на 6 апреля на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 3:1. Задоров в матче с «реактивными» не только забросил шайбу, но и отдал результативную передачу.

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