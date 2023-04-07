А. Белов: «Ак Барс» абсолютно проходим. Не будет никакого чуда, если серия вернётся в Омск

Защитник «Авангарда» Антон Белов поделился мыслями после поражения в четвёртом матче финала Востока с «Ак Барсом» (0:1, 1-3).

«Не будет никакого чуда, если серия вернётся в Омск. Всё нормально будет, 1-3 – значит, придётся выигрывать серию с 1-3. Мы в принципе в каждом матче большую часть игры контролируем, но происходят «чёрт побери» иногда. Сегодня вот ноль голов забили, большинство не реализовали, в конце обидную шайбу пропустили.

Никто не унывает. Мы пришли очень злые на себя в раздевалку, у нас много моментов, нужно забивать голы. В этом единственная причина. «Ак Барс» абсолютно проходим. Сегодня старались побольше бросать, наверное, стоит больше брать на себя третьему-четвёртому звену, потому что есть ожидания, что выйдут лидеры и забьют. А это плей-офф, где большую роль играют хоккеисты из нижних звеньев», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.