Кудашов: тренд в КХЛ будет за тем, кто даёт результат

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мыслями о трендах в КХЛ.
«Кто задаст тренд будущему развития хоккея в КХЛ – «Адмирал» Тамбиева или «Торпедо» Ларионова? Давайте рассмотрим «Адмирал» Тамбиева. Сейчас о нём говорят, что он играет в очень закрытый хоккей, от обороны через контратаки. Но как он играл два года назад или даже год назад? Он играл в очень активный, быстрый и прогрессивный хоккей. Каждый тренер отталкивается от своего подбора хоккеистов. И надо отдать должное этим тренерам, которые хорошо использовали возможности своих игроков. Я уже не раз говорил о нашей тренерской школе. Все молодцы.
Тамбиев понял, за счёт чего можно добиться результата. Ларионов тоже понял, как добиться результата. Это здорово. А что касается тренда, то вы понимаете, тренд всегда будет за тем, кто даёт результат. Как бы ты хорошо не играл в обороне или в атаке, но если не будет результата, то и тренд развиваться не будет», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью можно будет прочитать завтра, 8 апреля, на «Чемпионате».
- 7 апреля 2023
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