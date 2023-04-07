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The Athletic: Овечкин не попал в топ-100 лучших игроков НХЛ по ценности, Кучеров — 16-й

Авторитетное издание The Athletic обновило топ-100 игроков НХЛ по ценности согласно продвинутой статистике GSVA. В список вошли хоккеисты, сыгравшие в текущем чемпионате не менее 10 матчей. Статистика актуальна по состоянию на 5 апреля.

Лучшим среди российских игроков стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (4,0), он на 16-й позиции. 26-е место занял форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (3,5).

Отметим, что в список также попали ещё шесть российских хоккеистов: 42-й — форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко (3,1), 43-й — защитник «Тампы» Михаил Сергачёв (3,1), 58-й — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (2,8), 72-й — форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (2,6), 79-й — хоккеист «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников (2,5), 86-й — нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич (2,3).

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял лишь 128-ю позицию (1,8).

Первое место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (6,7). Канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби расположился на 25-й позиции.

GSVA — это всеобъемлющая продвинутая статистика, которая включает в себя продуктивность спортсменов и их влияние на игру в зависимости от времени на льду.