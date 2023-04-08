Главный тренер московского «Динамо» объяснил смысл тренировок после вылета из плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил смысл тренировок после вылета из плей-офф.

«В НХЛ такой практики нет? В НХЛ нет и такого количества молодёжи. Вот вам пример. У нас сейчас за океан уехал Богдан Тринеев, и я каждый день нахожусь с ним на связи. Хоть там и рассказывают о развитии игроков, но по большому счёту Богдан там никому не принадлежит. За три недели с ним не говорил ни один тренер.

У молодых игроков идёт постоянное развитие, и они должны понимать, что они делают. Это ещё не взрослые хоккеисты, которые уже сформировались. Поэтому у нас немного другая система подготовки и нам нужно продолжать тренировки даже после сезона. То же самое касается и летней подготовки, когда не у всех игроков есть возможность арендовать поблизости лёд.

Что у нас происходит сейчас? Мы четыре раза в неделю выходим на лёд и также работаем с игроками в зале над их физическим состоянием. Они занимаются не тем, что делали в сезоне, а просто поддерживают свою форму. А дальше каждому игроку будут разосланы индивидуальные программы подготовки на лето», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».