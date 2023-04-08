Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, почему взял ещё одного специалиста по физической подготовке в свой штаб.

«Александр Ахлаткин будет больше заниматься функционалом и индивидуальной работой с игроками, потому что существуют командные тренировки по ОФП и существуют индивидуальные тренировки. Мы неоднократно говорили об индивидуальной работе с молодыми игроками. И это был план, который мы долго не могли реализовать.

В «Динамо» большое количество молодых хоккеистов, и мы продолжаем заниматься их развитием. Для этого и нужна индивидуальная работа с каждым игроком. Их много, а Ларс-Йорк Альквист был один, и у него не хватало времени на каждого. Он просто не мог подолгу заниматься с каждым хоккеистом в отдельности. Поэтому и было принято решение усилить это направление тренерского штаба», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».