Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, почему взял ещё одного специалиста по физической подготовке в свой штаб.
«Александр Ахлаткин будет больше заниматься функционалом и индивидуальной работой с игроками, потому что существуют командные тренировки по ОФП и существуют индивидуальные тренировки. Мы неоднократно говорили об индивидуальной работе с молодыми игроками. И это был план, который мы долго не могли реализовать.
В «Динамо» большое количество молодых хоккеистов, и мы продолжаем заниматься их развитием. Для этого и нужна индивидуальная работа с каждым игроком. Их много, а Ларс-Йорк Альквист был один, и у него не хватало времени на каждого. Он просто не мог подолгу заниматься с каждым хоккеистом в отдельности. Поэтому и было принято решение усилить это направление тренерского штаба», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».
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