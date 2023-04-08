Кудашов — о селекции: вокруг «Динамо» всё шумит, а мы следуем вектору
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал будущую селекцию клуба, а также возможные изменения в составе бело-голубых.
«Поменяется несколько человек в атаке и несколько в обороне. Сейчас не хотелось бы называть конкретных фамилий.
Это будут минимальные изменения? Конечно. Мы же не случайно работаем, а идём согласно нашему плану. Вокруг нас всё шумит, но мы с первого дня задали вектор и ему следуем. У нас нет никаких шараханий в сторону.
Концепция по иностранцам? Здесь же всё зависит от рынка. Если мы найдём качественного российского защитника, то концепция может измениться. Пока тут нет чёткого ответа», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».
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