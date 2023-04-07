Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«СКА-1946» в овертайме вырвал победу у «Омских Ястребов» и сократил отставание в серии

«СКА-1946» в овертайме вырвал победу у «Омских Ястребов» и сократил отставание в серии
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» закончился третий матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «СКА-1946» принимал «Омских Ястребов». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Olimpbet МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 3-й матч
07 апреля 2023, пятница. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ОТ
Омские Ястребы
Омск
0:1 Трикозов (Гуляев) – 09:54 (5x4)   1:1 Смирнов (Демидов) – 36:55 (5x4)   2:1 Смирнов (Кузьмин, Лазутин) – 66:24 (5x3)

На 10-й минуте Глеб Трикозов, реализовав численное большинство с передачи Михаила Гуляева, вывел омичей вперёд. На 37-й минуте Никита Смирнов после паса Ивана Демидова восстановил равенство в счёте. Победу санкт-петербургской команде в овертайме принёс Смирнов. Защитник забил на 67-й минуте встречи.

Таким образом, «СКА-1946» сократил отставание в серии — 1-2. Следующий матч пройдёт завтра, 8 апреля. Команды вновь сыграют в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
«Омские Ястребы» в серии буллитов вырвали победу у «СКА-1946» и ведут в серии — 2-0
Материалы по теме
«Омские Ястребы» всухую обыграли «СКА-1946», нанеся первое поражение в текущем плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023