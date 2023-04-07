«СКА-1946» в овертайме вырвал победу у «Омских Ястребов» и сократил отставание в серии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» закончился третий матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «СКА-1946» принимал «Омских Ястребов». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

На 10-й минуте Глеб Трикозов, реализовав численное большинство с передачи Михаила Гуляева, вывел омичей вперёд. На 37-й минуте Никита Смирнов после паса Ивана Демидова восстановил равенство в счёте. Победу санкт-петербургской команде в овертайме принёс Смирнов. Защитник забил на 67-й минуте встречи.

Таким образом, «СКА-1946» сократил отставание в серии — 1-2. Следующий матч пройдёт завтра, 8 апреля. Команды вновь сыграют в Санкт-Петербурге.