Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это было пугающе». Овечкин высказался о травме защитника «Вашингтона» Карлсона

«Это было пугающе». Овечкин высказался о травме защитника «Вашингтона» Карлсона
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о возвращении в состав «столичных» защитника Джона Карлсона.

«Я был тогда на льду. Это было пугающе. Но он боец. Иногда он играет с такими травмами, с которыми другие люди не могут ходить. Каждый хоккеист не хочет пропускать матчи и иметь дела с травмами», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Напомним, 24 декабря 2022 года в матче регулярного сезона НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1) Карлсон получил тяжёлую травму из-за попадания шайбы в лицо и пропустил 36 матчей. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги американский защитник сыграл за клуб 36 встреч, в которых забросил девять шайб и сделал 18 результативных передач.

Материалы по теме
«Не думаю, что это оправдание». Овечкин высказался о неудачном сезоне «Вашингтона»
Материалы по теме
«Он легитимизировал хоккей». Как Овечкин повлиял на свой вид спорта во всём мире
«Он легитимизировал хоккей». Как Овечкин повлиял на свой вид спорта во всём мире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023