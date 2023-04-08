Расписание матчей плей-офф КХЛ 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, пройдёт четвёртый матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В Москве состоится четвёртая встреча серии между СКА и ЦСКА. Матч стартует в 17:00 мск. В первом матче серии москвичи вырвали победу в овертайме — 3:2. Во второй встрече клуб с берегов Невы был сильнее — 2:1. В третьем матче ЦСКА всухую крупно обыграл СКА — 4:0. Счёт в серии — 2-1 в пользу москвичей.

Следующие встречи пройдут 10 и, в случае необходимости, 12, 14 апреля 2023 года.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.