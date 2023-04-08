Артём Николаев продлил контракт с «Сочи»

Нападающий «Сочи» Артём Николаев продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды. Новое соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2024 года.
В сезоне-2022/2023 24-летний нападающий сыграл 56 матчей, набрал 26 (12+14) очков при среднем игровом времени 17 минут 37 секунд. По итогам сезона Николаев стал вторым бомбардиром команды.
Предстоящий сезон станет для Артёма Николаева третьим в составе «леопардов». В общей сложности в составе «Сочи» он принял участие в 98 матчах, в которых набрал 49 (20+29) очков.
«Сочи» по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги оказался на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции, одержав всего 11 побед в 68 встречах. По итогам сезона сочинский клуб смог набрать всего 32 очка.
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