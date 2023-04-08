Кравцов занимался в первом звене на пятничной тренировке «Ванкувера», Кузьменко — в 4-м

Журналист и комментатор матчей «Ванкувера» Брендан Бачелор опубликовал пост в социальных сетях, посвящённый последней тренировке «Кэнакс», которая прошла в пятницу на «Роджерс Арене».

По информации журналиста, российский нападающий «касаток» Виталий Кравцов занимался в первом звене вместе с Элиасом Петтерссоном и Конором Гарландом. Другой россиянин «Ванкувера» Андрей Кузьменко тренировался в четвёртом звене с Шелдоном Дрисом и Энтони Бовиллье.

Напомним, в последнем матче «Кэнакс» с «Чикаго» (3:0) Кравцов и Кузьменко отметились заброшенными шайбами. Последний стал шестым российским игроком, набравшим 70 очков в этом сезоне Национальной хоккейной лиги. Для Кравцова эта шайба стала первой в составе «Ванкувера».