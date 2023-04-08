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«Ещё раз повторяю, только все вместе!» Огненная речь Билялетдинова в раздевалке «Ак Барса»

Вчера, 7 апреля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Благодаря этой победе казанцы повели в серии 3-1 и находятся в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина.

После матча в Сети появилось видео, на котором главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в раздевалке команды ещё раз обратил внимание своих подопечных на ключевые факторы в плей-офф.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео выступления Билялетдинова перед командой после победного матча.

ВИДЕО

Пятый матч серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» пройдёт завтра, 9 апреля, в Казани.