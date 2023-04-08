«Вы помогаете мне прогрессировать». Р. Ротенберг — болельщикам

Главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, отметивший вчера своё 42-летие, поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Дорогие друзья! Сегодня я получил множество поздравлений от самых разных людей. Хочу поблагодарить всех за тёплые слова в свой адрес.
После каждой игры я говорю, что самый важный для нас матч – следующий. Такой же подход должен быть и в жизни – самый важный день, самый важный год – следующий. Стараюсь становиться лучше с каждым годом.
Родные, близкие, друзья и болельщики – вы все вместе помогаете мне прогрессировать и достигать новых вершин. Огромное вам спасибо за поддержку! Ваш Роман Ротенберг», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
Напомним, руководимый Ротенбергом СКА уступает в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина московскому ЦСКА (1-2). Четвёртый матч между командами пройдёт сегодня, 8 апреля, в Москве.
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