«Вы помогаете мне прогрессировать». Р. Ротенберг — болельщикам

Главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, отметивший вчера своё 42-летие, поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Дорогие друзья! Сегодня я получил множество поздравлений от самых разных людей. Хочу поблагодарить всех за тёплые слова в свой адрес.

После каждой игры я говорю, что самый важный для нас матч – следующий. Такой же подход должен быть и в жизни – самый важный день, самый важный год – следующий. Стараюсь становиться лучше с каждым годом.

Родные, близкие, друзья и болельщики – вы все вместе помогаете мне прогрессировать и достигать новых вершин. Огромное вам спасибо за поддержку! Ваш Роман Ротенберг», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, руководимый Ротенбергом СКА уступает в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина московскому ЦСКА (1-2). Четвёртый матч между командами пройдёт сегодня, 8 апреля, в Москве.