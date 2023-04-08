Вудкрофт заявил о намерении остаться в минском «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт выразил намерение продолжить работу в белорусской команде.
«Нахожусь в Торонто, пользуюсь всеми благами отпуска и свободным временем. Уже отдохнул и всё больше концентрируюсь на предстоящих делах. Планирую вернуться в Минск в середине апреля, чтобы отработать оставшееся время по контракту в клубе и сборной. Находясь дома, остыл немного от эмоций сезона.
Имею возможность, что называется, с холодной головой поразмышлять о последних четырёх сезонах в «Динамо» и сборной Беларуси, чтобы по возвращении представить руководству свои оценки и новые идеи. Я ещё далеко не закончил анализ, но в отношении клуба уже сейчас могу сказать, что, если он хочет выйти в своих показателях на новый уровень, нужно внести большие изменения во многие аспекты функционирования.
Однозначно работа в «Динамо» мне очень интересна. Буду готов обсудить все идеи и детали с руководством клуба. Надеюсь, мы найдем взаимопонимание», — приводит слова Вудкрофта «Прессбол».
Напомним, в текущем сезоне минское «Динамо» под руководством Вудкрофта вылетело в первом раунде Кубка Гагарина от СКА (2-4).
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