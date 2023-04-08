Mash: экс-игрок «СКА-Варяги» угрожал взорвать жилой дом в Санкт-Петербурге

Бывший игрок молодёжного хоккейного клуба «СКА-Варяги», фамилия которого не раскрывается, этим утром угрожал взорвать многоэтажку на проспекте Королёва в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал Mash.
По сведениям источника, данное поведение спортсмена было спровоцировано отравлением психотропными веществами. Сообщается, что молодой человек избил сожительницу и выгнал её с двумя детьми на улицу, а затем грозил взорвать весь жилой дом. Эти угрозы он выкрикивал из открытого окна, будучи в полуголом виде. Испуганные жильцы вызвали соответствующие службы. Позднее в больнице спортсмену поставили диагноз: отравление галлюциногенными грибами.
Отмечается, что в последнее время нарушитель спокойствия нигде не выступал, однако, по словам его девушки, ждал, когда его вновь пригласят играть. При этом молодой человек сумел получить долю известности в TikTok благодаря своей младшей сестре, у которой два миллиона подписчиков. Девушка часто записывала видео с братом.
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