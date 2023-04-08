Журналист: «Ванкувер» становится самой белорусской командой НХЛ

Белорусский журналист Иван Грунтов выразил надежду, что белорусские игроки «Ванкувер Кэнакс» — нападающий Данила Климович и вратарь Никита Толопило — смогут пробиться в основной состав «косаток».

«Совершенно внезапно «Ванкувер» становится самой белорусской командой НХЛ: в 2021-м «Кэнакс» выбрали под 41-м номером во втором раунде драфта Данилу Климовича, а недавно подписали контракт новичка с вратарём Никитой Толопило. У обоих парней путь даже до дебюта в лиге неблизкий, однако почему бы не помечтать? Что мешает представить, что у них всё получится?

Данила продолжает развиваться в системе «Ванкувера», второй год подряд выступая за «дочку» «Кэнакс» из АХЛ — «Абботсфорд». Там же наверняка начнёт заокеанский этап карьеры Никита, с которым было заключено двухлетнее соглашение. Два года — достаточный срок, чтобы поработать с проспектом и понять, сможет ли он когда-нибудь заиграть на уровне НХЛ. Хотя в новом клубе Никиты в этом, похоже, железно уверены», — написал Грунтов в статье для «Прессбола».