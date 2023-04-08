«Вашингтон» — худшая команда НХЛ по набранным очкам в 2023 году
Поделиться
«Вашингтон Кэпиталз» является худшей командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству набранных очков, начиная с 1 января 2023 года.
Согласно статистике, размещённой на официальном сайте лиги, с первого дня 2023 года «кэпс» провели 39 игр и набрали всего 30 очков, что является 32-м показателем в НХЛ из 32 команд-участниц. Всего на одно очко «столичных» опережает «Сан-Хосе Шаркс», однако у «акул» на одну игру больше.
Напомним, этот сезон стал первым с 2014 года для команды Александра Овечкина, в котором она не попала в плей-офф.
В своём последнем матче в регулярном чемпионате НХЛ «Кэпиталз» проиграли на выезде «Монреалю» (2:6). Команда Питера Лавиолетта потерпела пятое поражение подряд.
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
11:39
-
11:23
-
11:11
-
11:05
-
10:52
-
10:40
-
10:15
-
10:09
-
09:50
-
09:48
-
09:35
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:40
-
08:21
-
08:15
-
08:00
-
00:32
-
00:05
- 7 апреля 2023
-
23:55
-
23:38
-
23:18
-
23:00
-
22:50
-
22:35
-
22:15
-
21:53
-
21:53
-
21:49
-
21:38
-
21:10
-
20:56
-
20:24
-
20:13
Партнерский контент